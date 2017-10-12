Сенат ЧР: Милош Земан легитимизировал российскую аннексию Крыма

В четверг, 12 октября, состоялось заседание верхней палаты Парламента ЧР, на котором, в том числе, была дана оценка высказываниям президента страны Милоша Земана в ПАСЕ. Как говорится в итоговом протоколе, Милош Земан своими заявлениями фактически легитимизировал аннексию Крыма Российской Федерацией, которая противоречит международному праву. Сенат также призвал главу государства уважать чешскую внешнюю политику, но отказался поддержать предложение сенатора Иржи Ружички, по мнению которого, президент наносит ущерб интересам Чешской Республики.

Ранее, Милош Земан на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы признал незаконность аннексии Крыма, но отметил, что этот вопрос уже закрыт. Земан процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука, заявившего, что попытка вернуть Крым Украине приведет к «европейской войне», и предложил решить крымский вопрос с помощью компенсаций Украине.