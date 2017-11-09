Семь ученых получат премию Neuron за вклад в науку

Семь выдающихся чешских ученых будут награждены премией Neuron за вклад в мировую науку. Награды будут вручены 6 декабря. В тот же день состоится и церемония Neuron Impuls для молодых ученых.

Среди лауреатов премии Neuron за 2017 год фигурируют химик Эмил Палечек, историк Франтишек Шмахел, биолог Йозеф Свобода, физик Мартин Рочек, математик Владимир Шверак, врач Отто Гродек, а также специалист по информатике Павел Пудлак. Председатель ученого совета благотворительного фонда Neuron Павел Гобза сообщил, что совет выдвигает на награждение кандидатуры выдающихся ученых, которые оказали значительное влияние на уровень знаний в данной научной отрасли, посвящают себя работе с молодым поколением ученых и воспринимают науку как служение обществу.