Санаторно-оздоровительные центры Южной Чехии готовы принять китайских детей

Администрация Южной Чехии предлагает трехнедельные оздоровительные программы КНР, которые помогут часто болеющим детям из крупных китайских городов почувствовать себя намного лучше. Край таким образом также хочет способствовать более эффективному использованию объектов, которые востребованы местными жителями по большей части лишь во время главного санаторного сезона, а в долгосрочной перспективе – привлечь большее число китайских туристов в этот регион.

В апреле санаторно-оздоровительный комплекс встретит первую в нынешнем сезоне смену из КНР, прибудет 15 детей, сообщил агентству ЧТК представитель местного туристического бюро Яромир Полашек.

Программа является составной частью проекта под патронатом Европейской комиссии EU - China Tourism Year. В рамках Чешской Республики пилотный проект взялись осуществить именно в Южной Чехии, куда с каждым годом прибывает все больше азиатских туристов.