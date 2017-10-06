Самым богатым чехом остается Петр Келлнер, за ним следует Андрей Бабиш

Петр Келлнер, Андрей Бабиш и Радован Витек – так в настоящий момент выглядит тройка самых богатых чехов в мире, в соответствии с рейтингом, опубликованным журналом Forbes. Имущество Петра Келлнера, владельца группы PPF, оценивается в 310 миллиардов крон (11,7 миллиардов евро). Как сообщает Forbes, его имущество росло, благодаря кредитному бизнесу группы Home Credit в Азии, прежде всего, в Китае.

Второе место принадлежит Андрею Бабишу. Имущество бывшего министра финансов выросло за год на 18 миллиардов и достигло 88 миллиардов крон (3,3 млрд. евро). Третьим самым богатым чехом стал магнат в области недвижимости Радован Витек с имуществом в 57 миллиардов крон (2,1 млрд. евро).

В сумме имущество 70 самых успешных чешских предпринимателей впервые в истории, в соответствии с актуальными данными Forbes, составляет 1,039 триллионов крон.