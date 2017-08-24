Самолеты украинских ВВС примут участие в чешском авиафестивале

На одной из крупнейших авиационных выставок Восточной Европы Czech International Air Fest, которая пройдет 2-3 сентября в аэропорту города Градец-Кралове, будет представлено почти 90 самолетов и вертолетов из 12 стран мира, включая Украину. Об этом рассказал представитель организационного комитета CIAF Алеш Цабицар. По его словам, основной акцент в программе фестиваля будет сделан на демонстрацию боевой авиации стран-членов НАТО – США, Англии, Франции, а также продукцию чешского гражданского авиапрома. «Аэропорт откроется для посетителей 2 сентября в 8 часов утра, демонстрационные полеты начнутся в 11:00 и продлятся до 17:00. 3 сентября распорядок дня не изменится», - отметил Цабицар.