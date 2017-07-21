В аэропорт Брно 21 июля, около 14 ч, прибыли туристы, проводившие отпуск на острове Кос в Эгейском море, где произошло землетрясение. Они сообщили ČTK, что после того как почувствовали толчки, а мебель в номерах гостиниц, начала сдвигаться, предпочли провести ночь в шезлонгах на улице. При этом тысячи туристов по-прежнему остаются на греческом курорте и пока лишены возможности разъехаться по домам.
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