Самолет ČSA, следовавший в Москву, вернулся в аэропорт Праги из-за подозрений в неисправности

Самолет компании «Чешские авиалинии» (ČSA), следовавший по маршруту Прага – Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за подозрений в технической неисправности воздушного судна.

«Существовало подозрение в наличии технической неисправности, и экипаж принял верное решение не продолжать полет, а вернуться в Прагу», – сообщает пресс-служба авиакомпании.

Трассу, по которой следовал лайнер, публикует сайт Flightradar24.com.

Спустя два часа после возвращения пассажиры отбыли в Москву на другом воздушном судне.