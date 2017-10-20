Саммит ЕС: квоты на беженцев не будут приниматься без согласия Чехии и других стран

Странам Европейского союза удалось в рамках проходящего в Брюсселе саммита договориться о том, что новые квоты на распределение беженцев возможно будет принять лишь единодушно. Проект не может быть одобрен без согласия таких стран как Чехия. Таким образом, Чешской Республике и другим государствам, прежде всего из Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), отвергающим квоты на принятие беженцев, данная мера уже не угрожает. «Давление на введение обязательных квот меняется, чем дальше, тем меньше их поддерживают», - прокомментировал ситуацию премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

Государства ЕС также намерены обеспечить достаток финансовых средств для североафриканской части союзного трастового фонда для Африки, чтобы решать проблему с миграцией на месте, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, государства на саммите также договорились о сильнейшей поддержке Италии, которая сотрудничает в вопросе миграции с ливийскими органами.