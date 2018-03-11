Самая редкая чешская марка продана с аукциона за 7,8 млн крон

Зеленая марка Почты Чехословакии 1919 г. номиналом 4 кроны из коллекции филателиста Лудвика Пытличека была продана с аукциона, который проходил в пражском Муниципальном доме, за 7,8 млн крон (около 305 тыс. евро). Стартовая цена лота составила 4 млн крон; специалисты оценивали стоимость марки в 5–7 млн крон.

Продажа самой редкой марки 1919 года выпуска стала центральным событием торгов, на которые была выставлена часть крупнейшей коллекции чехословацких марок 1918-1939 гг.

Коллекционер Лудвик Пытличек приобрел раритет в 1996 г. за 2,6 млн у его изначального владельца, которому собственность была возвращена в рамках реституции. В мире известен всего один экземпляр этой марки, которая в последний раз выставлялась на аукцион 90 лет назад, после смерти ее первого владельца, – в 1928 г. она была продана на аукционе в Брно за 32 тыс. крон венскому филателисту Краусу. В 1930-е гг. попала в коллекцию Зденека Кратины.

В 1945 г. раритет был национализирован, хранился в Почтовом музее Праги и экспонировался на всемирных выставках в 1968, 1978 и 1988 гг.