Салих Муслим - вердикт об освобождении был независимым решением

Лорета Вашкова
27-02-2018 oбновлено
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Курдский политик Салих Муслим считает, что вердикт о его освобождении из-под стражи является решнием независимого суда, не подверженного политическому вмешательству. Об этом он сообщил Чешскому информационному агентству ЧТК во время встречи с журналистами. Таким образом, бывший сопредседатель сирийской курдской Партии «Демократический союз» отверг ктитику со стороны Турции, по мнению официальных представителей которого его освобождение мотивировано политическим влиянием и означает поддержку террористической организации.

Салих Муслим после заседания суда информировал о том, что турецкое правительство стремится принудить его к молчанию, так как он обращает внимание общественности в Европе на факты убийств мирного курдского населения.

Муслим утверждает, что приехал в Прагу с целью участия в трехдневной официальной конференции по приглашению чешских послов, имена которых он, однако, не назвал.

Он также отрицает наличие какой-либо связи между ним и терактами в Анкаре.

Лорета Вашкова
27-02-2018 oбновлено
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