С начала 2017 г. число зараженных ВИЧ в Чехии увеличилось почти на 200 человек

За первые 9 месяцев текущего года в стране зафиксировано 194 новых носителя вируса иммунодефицита. При этом СПИД развился у 31 пациента; 13 человек за период до сентября 2017 г. скончалось от этого заболевания.

Такие данные приводит лаборатория по мониторингу ВИЧ/СПИД Государственного института здравоохранения. По данным организации Red Ribbon, на данный момент не ожидается, что показатели по распространению вируса иммунодефицита в Чехии за 2017 г. окажутся выше прошлогодних. В 2016 г. в стране было выявлено 286 новых носителей ВИЧ.

Мониторинг распространения ВИЧ и СПИД в Чехии ведется с 1985 г. За этот период было зарегистрировано 3100 зараженных – 2664 мужчины и 436 женщин. СПИД развился у 573 человек, 275 умерло.

За первые три квартала текущего года специалисты провели почти миллион тестов на наличие ВИЧ, в том числе у доноров крови, органов и тканей. Более 1054 человека прошли проверку по собственному желанию.