С анархистов снято обвинение в подготовке нападения на поезд с военным материалом

Антон Каймаков
22-09-2017
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Пражский суд не считает состоятельным обвинение в подготовке нападения на товарный поезд с военным материалом, предъявленное полицией членам анархистской группы Петру Сове, Мартину Игначаку и Александре Шчамбовой. С еще двух женщин было снято обвинение в том, что они не препятствовали подготовке противозаконной операции.

Согласно обвинению, анархисты в 2015 году готовились напасть на железнодорожный состав у моста в пражском районе Хухле и забросать его бутылками с зажигательной смесью. За данное преступление активистам грозило от 12-20 лет тюрьмы, а, возможно, и пожизненное заключение. Обвинители утверждали, что главной смыслом действий анархистов являлась стремление запугать население, поставив под угрозу человеческие жизни, и подорвать политические, экономические и социальные устои государства.

Фигуранты дела с самого начала следствия все предъявленные обвинения опровергали, заявляя, что речь идет о провокации полицейских агентов. Именно провокаторы, заявляли адвокаты, являлись движущей силой всего описанного обвинением процесса – они оплачивали приобретение ингредиентов зажигательной смеси, выбирали место для осуществления атаки и всячески подначивали группу анархистов к реализации нападения.

Антон Каймаков
22-09-2017
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