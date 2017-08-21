С 2018 г. минимальная зарплата в Чехии повысится до 470 евро

Правительство ЧР приняло решение о повышении с января 2018 г. минимальной зарплаты в стране на 1200 крон, до 12 200 крон (470 евро). Как указывает премьер Богуслав Соботка, таким образом, минимальная зарплата со следующего года превысит 40,5 % средней заработной платы в стране.

При этом профсоюзы требовали повышения зарплаты на 1500 крон (57,5 евро), а союз работодателей предлагал остановиться на сумме 800 крон (30,5 евро). Минимальную заработную плату в Чешской Республике в настоящий момент получает около 132 тыс. человек.