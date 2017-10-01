С 1 октября в Чехии будет действовать только два типа тюрем

1 октября 2017 г. вступила в действие поправка к закону, согласно которой в Чешской Республике будут действовать тюрьмы только двух видов — общего и строгого режима.

В тюрьмы общего режима будут переведены все заключенные, которым суд назначил отбывание заключения в тюрьмах с надзором. Там заключенные будут распределяться по различным отделениям, в зависимости от степени риска их поведения. Решение об этом будет принимать комиссия Тюремной службы ЧР, в состав которой будет входить психолог.

Заключенный, который будет определен в отделение с высокой или средней степенью режима охраны, может обжаловать решение в областном суде.