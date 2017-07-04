С 1 июля увеличились штрафы за распитие алкоголя в общественных местах

Ольга Васинкевич
04-07-2017
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С 1 июля штрафы за распитие алкогольных напитков в общественных местах выросли в два раза. Благодаря поправке к закону о нарушениях стражи правопорядка могут выписать на месте штраф в размере до 10 тысяч крон (377 евро). Распитие алкоголя в Праге в ряде мест запрещено с 2008 года. В настоящий момент в списке находится более 800 таких мест, среди которых: Вацлавская площадь, Национальный проспект, улица На Пршикопе, на Кампе, улица Длоуга, Градчанская площадь, Карлова площадь, площадь Мира и другие. Полный список можно найти на сайте Праги. Кроме того, распитие алкоголя запрещено во всех школах, больницах, детских площадках, остановках общественного транспорта и в их близи.

 
 
 
 
 
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