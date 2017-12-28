Рынок туристических услуг Чехии в 2018 году вырастет

Тимур Кашапов
28-12-2017
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Рынок туристических услуг в 2018 году вновь ожидает рост, так как жители Чехии готовы тратить на отпуск все больше. Главным трендом года вновь станут туры «все включено». Самыми популярными туристическими направлениями станут Турция, Греция и Испания, ожидается и повышение интереса к турам продолжительностью 10-11 дней. Такие данные опроса представителей туристических бюро опубликовало информагентство ČTK.

По информации ČTK, на чешском рынке в настоящее время работает 850 застрахованных туристических агентств. По данным Чешского статистического управления, их доходы по итогам года превысят 50 млрд крон (около 2 млрд евро).

 
 
 
 
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