Рядом с кутногорским костехранилищeм археологи обнаружили уникальные места массовых захоронений

Лорета Вашкова
10-11-2017
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Чешские археологи в ходе раскопок на территории кутногорской Костнице, часовни Всех Святых с подземным костехранилищем, обнаружили около тридцати мест массового захоронения с останками 1500 человек, ставших жертвами эпидемий и голода.

По мнению специалистов, открытие является уникальным не только для Чехии, но и в рамках всей Европы, так как представляет крупнейший комплект извлеченных останков периода высокого средневековья в чешских землях. Прах большей части (2/3) умерших покоился в массовых захоронениях. Об этом ЧТК в пятницу сообщил Ян Фролик из Института археологии.

Большая часть погребений относится к XIV и XIV векам. По словам Я. Фролика, в каждом из мест захоронения были погребены от 50 до 70 человек.

 
 
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