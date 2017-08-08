Русский студент не совершил даже административного нарушения

Антон Каймаков
08-08-2017
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По решению Администрации столичного района Прага 6, русский студент Игорь Шевцов, снимавший посредством мобильного телефона, как анархисты расписывают протестными лозунгами стены СИЗО в Рузине, не совершал даже административного нарушения. Таков финал дела, начинавшегося с обвинения в нападении на дом министра обороны страны, что вовсе не было доказано, и с трехмесячного пребывания в следственном изоляторе. Изначально за участие в акции анархистов Игорь Шевцов был приговорен к выдворению из Чехии. Данное наказание сначала было заменено трехлетним запретом на участие в демонстрациях, а потом и вовсе отменено. Ныне исключено также и совершение административного нарушения. За признанное судом незаконное заключение в СИЗО и уголовное преследование, Министерство юстиции Чехии принесло извинения и признало за Игорем Шевцовым право на получение компенсации в размере 360 тысяч крон (почти 14 тысяч евро).

 
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