По решению Администрации столичного района Прага 6, русский студент Игорь Шевцов, снимавший посредством мобильного телефона, как анархисты расписывают протестными лозунгами стены СИЗО в Рузине, не совершал даже административного нарушения. Таков финал дела, начинавшегося с обвинения в нападении на дом министра обороны страны, что вовсе не было доказано, и с трехмесячного пребывания в следственном изоляторе. Изначально за участие в акции анархистов Игорь Шевцов был приговорен к выдворению из Чехии. Данное наказание сначала было заменено трехлетним запретом на участие в демонстрациях, а потом и вовсе отменено. Ныне исключено также и совершение административного нарушения. За признанное судом незаконное заключение в СИЗО и уголовное преследование, Министерство юстиции Чехии принесло извинения и признало за Игорем Шевцовым право на получение компенсации в размере 360 тысяч крон (почти 14 тысяч евро).