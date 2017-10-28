Руководство социал-демократов сообщило, что в апреле 2018 г. сложит с себя функции

Катерина Айзпурвит
28-10-2017
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На краевой конференции социал-демократов зампредседателя партии Милан Хованец сообщил, что в апреле 2018 г., на внеочередном съезде, руководство сложит с себя свои функции. Хованец предложил повести выборы нового председателя путем голосования всех членов партии.

На прошедших парламентских выборах социал-демократическая партия получила всего 7,27% голосов избирателей. Избежать предполагаемого проигрыша не помогло разделение в июне 2017 г. функции лидера, когда место председателя партии, премьер-министра Богуслава Соботки занял его заместитель Милан Хованец, а партийный список возглавил министр иностранных дел Любомир Заоралек.

 
 
 
 
 
 
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