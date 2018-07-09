Руководство социал-демократической партии рассматривает ситуацию с назначением главы МИД

Руководство ЧСДП рассматривает ситуацию, сложившуюся в связи с разногласиями при назначении министра иностранных дел, портфель которого, согласно коалиционному договору, получает кандидат от социал-демократов.

Поскольку президент Милош Земан отказался назначить на это место бывшего евродепутата Мирослава Похе, руководство ведомством временно принял на себя председатель ЧСДП Ян Гамачек, ставший одновременно в новом кабинете главой МВД. На прошлой неделе он сообщил, что решение проблемы с назначением Мирослава Похе может быть найдено в ходе голосования в Сенате о доверии правительству, назначенное на 11 июля.

На данный момент мнение ведущих социал-демократов разделились — некоторые готовы выдвинуть нового кандидата на пост главы МИД, однако большинство во главе с Яном Гамачеком продолжают настаивать на кандидатуре Похе и выражают надежду, что президент изменит свою позицию.