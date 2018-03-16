Руководство компартии рекомендовало КПЧМ поддержать формирование нового кабинета А. Бабиша

Исполнительный комитет коммунистической партии Чехии и Моравии большинством голосов одобрил рекомендацию по продолжению переговоров с движением ANO и поддержке формирования нового кабинета Андрея Бабиша, вне зависимости от того, войдут в него только представители ANO или также социал-демократы. Своей приоритетной задачей руководство компартии считает «завершение переговоров по новому правительству».

Как сообщил председатель КПЧМ Войтех Филип, окончательное решение ЦК компартии примет через неделю. Лидер коммунистов также не исключает, что принятие окончательного решения будет отложено на более долгий срок, однако он сам «не видит в этом необходимости».