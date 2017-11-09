Розничные цены на топливо растут третий месяц подряд

Стоимость топлива в Чехии продолжает расти. По состоянию на 8 ноября, цены на бензин и дизельное топливо достигли максимального значения с начала года: средняя стоимость одного литра бензина марки Natural в ЧР составила 30,48 крон (рост на 22 геллера с конца октября), дизтоплива – 29,52 крон (рост на 21 геллер). При этом самые высокие цены зафиксированы в Праге, самые низкие – в Краловоградецком крае.

Эксперты прогнозируют, что топливо продолжит дорожать и до конца года повысится в среднем на 20-30 геллеров. По их мнению, это связано с дальнейшим ростом цен на нефть на мировых рынках.