Рождественские распродажи привлекли рекордное число покупателей

Последние рождественские распродажи превысили показатели 2016 г. на 20%. Интернат-магазины объявили о начале скидок в Сочельник, 24 декабря. Обычные магазины начали распродажи 27 декабря. Торговцы стремились привлечь покупателей, получивших в качестве рождественского подарка наличные. В некоторых магазинах сезон скидок продлится до конца января.

После Рождества многие возвращают продавцам полученные подарки. В большинстве случаев это — ненужная одежда и одинаковые подарки, полученные в нескольких экземплярах. Как сообщает глава Интернет-службы доставки, по прогнозам, будет возвращено 5% закупленных товаров. При этом доля одежды, приобретенной по Интернету, составит 15%.