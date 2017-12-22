Рождественская Прага привлекает все больше иностранных туристов, прежде всего граждан ФРГ и РФ

Число иностранных туристов, которые в декабре приезжают в чешскую столицу, с каждым годом повышается. По данным Чешского статистического управления, если в 2012 г. в отелях и пансионах Праги в этот период останавливалось 360 000 туристов из-за рубежа, то в прошлом году этот показатель достиг полумиллиона.

В этом году ожидается еще большее увеличение турпотока. Как сообщает зампредседателя Ассоциации турбюро, Чехия считается одним из наиболее безопасных туристических направлений.

Семь из десяти туристов из-за рубежа в дни Адвента, Рождества и встречи Нового года направляется именно в Прагу.

«К ним нужно прибавить тысячи туристов, которые находят жилье вне гостиничной сети, например через Airbnb», – сообщила «Чешскому Радио» пресс-секретарь CzechTourism Михаэла Клофцова, которая также отметила, что, по ее наблюдениям, в предрождественский период среди гостей Праги преобладают туристы из Германии, Великобритании, России и Италии.

«Россияне остаются до января, когда отмечается православное Рождество», – уточняет пресс-секретарь агентства CzechTourism.