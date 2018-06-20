Рост прибыли автопрома

Ирина Ручкина
20-06-2018
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В 2017 году прибыль автомобильных заводов Чехии повысилась на 7%, составив 1,09 триллиона крон (4 223 169 314 евро). Финальный доход автозаводов составил 614 миллиарда крон (23 789 228 евро). Об этом сообщили представители Ассоциации автомобильной промышленности на официальной пресс-конференции. Автопромысел – основа экспорта Чешской Республики.

В прошедшем году он составил 22% от общего экспорта страны, достигнув отметки в 918 миллиардов крон (35 567 609 евро).

 
 
 
 
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