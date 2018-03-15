Рост чешской промышленности в январе составил 5,5%

Рост промышленного производства в Чехии в январе ускорился в годовом сравнении до 5,5% по сравнению с 3,3% в декабре. Наибольший вклад в рост внесло производство автомобилей, машин и электроники. Об этом сообщило Чешское статистическое управление.

В январе также значительно возросли объемы строительства (33,6%), что связано, прежде всего, с исключительно теплой погодой в начале года. Статистическое управление также опубликовало данные по розничным продажам в стране. Темпы роста в первом месяце в году выросли в годовом исчислении до 8,2% с 4,6% в декабре. Наибольшее влияние оказало увеличение покупок товаров через Интернет и по почте.