Рост цен на бензин в Чехии прекратится

Цены на бензин и дизельное топливо в Чехии вскоре начнут снижаться. В начале лета их рост прекратится, а затем начнется снижение. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные информагентством ČTK. В качестве причины изменения тренда они назвали снижение цен на нефть вследствие возможного роста объемов добычи.

По данным Finlord, литр 95-й марки бензина в Чешской Республике в настоящее время продается в среднем за 33 кроны, дизельное топливо – за 32,17 крон за литр. С конца марта их стоимость увеличилась более чем на две кроны. Основной причиной роста стало повышение цен на нефть.