Россию покидают три чешских дипломата

Вместе с иными главами посольств государств, выдворивших российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», в МИД Росси был вызван и чешский chargé d'affaires Петр Кроужек, поверенный руководством дипломатической миссии ЧР в России после ухода с поста посла Владимира Ремека.

Российская сторона заявила требование, чтобы территорию страны в течение недели покинули три чешских дипломата. Чешская Республика, желая выразить солидарность с Великобританией, обвинившую Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери, выдворила со своей территории трех сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации. Ответ в виде высылки такого же количества чешских представителей предполагался с самого начала.