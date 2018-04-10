Россиянка обвинила галерею в Карловых Варах в демонстрации детской порнографии

Полиция проводит проверку выставки работ художника Милана Книжака «Жить иначе» в Карловых Варах. Гражданка России подала в конце марта заявление в полицию, в котором сообщает о наличии в галерее детской порнографии. Художник назвал обвинения абсурдными; его позицию разделяет директор «Галереи искусств Карловы Вары» Ян Самец.

В письме россиянки, которое переслал галерее ее адвокат Лубомир Казда, указывается на наличие среди экспонатов «безвкусных, аморальных и отвратительных коллажей, изображающих, помимо прочего, детей в недопустимых сексуальных позах». Также, по мнению заявительницы, в произведениях Книжака выражено «неуважение к религиозным темам». Россиянка, которая, очевидно, живет в Чехии несколько лет, требует убрать провокационные произведения и запретить их экспонировать в будущем.

Произведения Милана Книжака с 1990 г. неоднократно выставлялись в Чехии и за рубежом. На выставке в Карловых Варах представлены иллюстрации к его «Новой Библии», где детские фигурки на коллажах символизируют новую человеческую расу после Апокалипсиса. «Для меня эти дети выражают нечто чистое и нежное», – прокомментировал свой замысел автор.

По мнению Милана Книжака, часть россиян «страдает имперским комплексом». «Им кажется, что им все везде позволено. Человек должен чувствовать себя здесь как гость, а не как император», – считает художник.