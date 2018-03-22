Россиянин Григорий Карлов экстрадирован из Чехии в Россию

Чехия экстрадировала в РФ бывшего руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области в Волгодонске Григория Карлова. Экс-полицейский обвиняется в совершении преступлений по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Карлов скрывался от органов следствия последние несколько лет. После того, как он покинул территорию России, Карлов был объявлен в розыск. В июне 2016 года он был обнаружен на территории Чехии.