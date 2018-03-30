Россиянин Евгений Никулин, подозревающийся в хакерских атаках, экстрадирован в США

Чешская Республика экстрадировала российского гражданина Евгения Никулина, подозревающегося в совершении хакерских атак, в Соединенные Штаты Америки. Конституционный суд Чехии отклонил жалобу подозреваемого, которой он пытался предотвратить свою передачу следственным органам США. Как подчеркнула пресс-секретарь КС Мирослава Седлачкова, жалоба была отклонена как необоснованная. Разъяснения по поводу вынесенного вердикта Конституционный суд планирует опубликовать во вторник 3 апреля.

Как подтвердило Министерство юстиции Чехии, Никулин был отправлен в Вашингтон специальным самолетом уже в ночь на пятницу 30 марта. Решение об экстрадиции принял министр юстиции Чехии Роберт Пеликан. Евгений Никулин был задержан в Праге в 2016 г. по ордеру США. Кроме Соединенных Штатов, подозревающих Евгения Никулина во взломе сетей LinkedIn, Dropbox и Formspring, его экстрадиции требовала также Российская Федерация. В данном случае ордер на арест был выписан в связи с кражей 3450 долларов в электронной платежной системе Webmoney, совершенной якобы в 2009 году.

Адвокат Евгения Никулина Мартин Садилек, по его словам, узнал об экстрадиции своего клиента в США из прессы. По его мнению, отклонение жалобы Конституционным судом еще не должно было означать немедленную экстрадицию Никулина, так как этому препятствует поданная во вторник кассационная жалоба по поводу отказа в предоставлении убежища. Мартин Садилек также заявил, что против решения министра юстиции, которое он характеризует как нестандартное, можно подать жалобу.

Пресс-секретарь посольства России в Чехии Алексей Колмаков по поводу экстрадиции Евгения Никулина в США агентству ТАСС заявил, что дипломатическое представительство об этом информировано не было и что произошедшие вызвало глубокое разочарование. «Прага в очередной раз отдала предпочтение пресловутой союзнической солидарности без учета всех факторов и обстоятельств этого дела», - прокомментировал Алексей Колмаков.

За отправку россиянина Никулина на родину ратовал президент Чешской Республики Милош Земан. Его пресс-секретарь Иржи Овчачек в связи с осуществившейся экстрадицией предполагаемого хакера для продолжения уголовного преследования в США на профиле в Twitte заявил: «Разъяснение общественности нетрадиционных действий в связи с делом Никулина является ответственностью правительства и ее представителей, а не Пражского Града».