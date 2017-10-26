Россия сняла запрет на импорт чешской живой птицы и инкубационных яиц

Тимур Кашапов
26-10-2017
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Чешские поставщики живой птицы и инкубационных яиц вновь могут экспортировать свою продукцию в Россию. Россельхознадзор с 23 октября отменил запрет по причине улучшения обстановки по птичьему гриппу в ЧР. Об этом информационному агентству ČTK сообщил представитель Чешской государственной ветеринарной службы Петр Ворличек.

Чешские производители поприветствовали снятие ограничений. «Данный шаг российских властей – позитивный сигнал для нашей отрасли. В ряде других стран импорт чешской птицеводческой продукции был разрешен еще раньше, что стало реакцией на эффективные меры по борьбе с птичьим гриппом, принятые в Чешской Республике. Мы надеемся, что в ближайшее время будут сняты все ограничения на экспорт нашей продукции за рубеж», - заявил глава Чешской государственной ветеринарной службы Збынек Семерад.

 
 
 
 
 
 
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