Российский студент требует от Чехии 1,3 млн крон как компенсацию за тюремное заключение

Студент философского факультета Карлова университета Игорь Шевцов подал иск, в котором требует выплатить ему в качестве компенсации за незаконное тюремное заключение 1,3 млн крон (около 51 тыс. евро).

В 2015 г. против российского студента, который относит себя к анархистам, было выдвинуто обвинение в нападении на дом нынешнего министра иностранных дел Мартина Стропницкого, тогда возглавлявшего Минобороны, и нанесении граффити на стену тюрьмы. Участие в нападении на дом министра Верховный суд в итоге счел недоказанным, а присутствие Шевцова рядом со стеной не признал даже административным нарушением.

Перед этим Шевцов провел три месяца в камере предварительного заключения. Изначально за участие в акции анархистов Игорь Шевцов был приговорен к депортации из Чехии. Этот приговор сначала был заменен трехлетним запретом на участие в демонстрациях, а потом полностью отменен.

В прошлом году Министерство юстиции, выступающее ответчиком, согласилось выплатить Шевцову 360 тыс. крон (около 14 тыс. евро) – 92 тыс. крон за нахождение за решеткой, 103 тыс. крон за оплату защитника, а остаток суммы – как компенсацию за судебное преследование.

После вынесенного приговора МВД отклонило его заявление Игорь Шевцов на выдачу рабочей карты, мотивировав это тем, что молодой человек был осужден по уголовному делу.

В ходе рассмотрения дела ректор Карлова университета и декан философского факультета указывали в открытом письме, что депортация молодого человека обратно в Россию, учитывая его гражданскую позицию, поставило бы под угрозу его жизнь.