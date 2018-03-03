Российский газ для Чехии по-прежнему прокачивают через Украину, заверил RWE Supply & Trading CZ

«Поставки газа в полном объеме, согласованные с компанией RWE Supply & Trading CZ и предназначенные для Чешской Республики, продолжают прокачивать через территорию Украины», – заверил представитель чешской дочки немецкого концерна RWE. Компания «Газпром» сообщила, что с 1 марта прекращает поставки «голубого топлива» для нужд «Нафтогаза Украины».

Мартин Халупский, пресс- секретарь крупнейшей в своей отрасли дистрибьюторской компании innogy Česká republika a.s., сообщил ЧТК, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на поставки топлива в Чехию, тем более, что большинство поставок для ЧР обеспечивается по северному пути через Крушные горы из Германии.