Российские космонавты – гости пражского планетария

19 сентября в 18.00 в пражском планетарии состоится беседа с российским космонавтом Сергеем Крикалевым, восемь раз побывавшим в космосе, ныне директором «Роскосмоса для пилотируемых космических полетов», и с исполнительным директором «Роскосмоса связи» Игорем Буренковым. На встречу приглашаются дети и студенты, интересующиеся перспективами космонавтики. Это первое мероприятие в рамках запланированной планетарием «Космической осени».

26 сентября перед гостями планетария выступит еще один гость из России, потомственный космонавт Роман Романенко. Летчик-космонавт провел на Международной космической станции в целом 333 дня.