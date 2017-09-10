Российские фигуристы впервые покажут на чешском льду «Щелкунчика»

Государственный балет на льду Санкт-Петербурга, продолжатель традиций петербургской школы русского классического балета, впервые выступит в Чехии. Российские фигуристы привезут в Прагу «Щелкунчика» П. И. Чайковского. Спектакль состоится в Конгресс-центре 17 ноября, сообщает Чешское информационное агентство ЧТК.

В репертуаре известного во всем мире театра числятся самые прославленные балеты Чайковского, наряду со «Щелкунчиком» - «Спящая красавица», «Лебединое озеро», как и балеты на музыку С. Прокофьева «Золушка» и «Ромео и Джульетта». Художественным руководителем и постановщиком всех спектаклей является Константин Рассадин, выступавший вместе с такими звездами как Михаил Барышников и Наталья Макарова.