Российская фирма в Простеёве готовится выпускать гибкую упаковку

До конца 2020 года в чешском городе Простеёв намерена начать выпуск гибкой упаковки фирма «DGPack», дочернее предприятие российской компании «Данафлекс». Информацию опубликовало агентство ČTK, проанализировавшее базу данных системы EIA (процесс оценки влияния на окружающую среду). По плану, на новой фабрике по выпуску упаковки должно в три смены трудиться 245 человек. За участок в промышленной зоне компания «Данафлекс» муниципалитету Просеёва заплатила 30 миллионов крон (1,2 миллиона евро).

Кроме «DGPack» в промышленной зоне города Простеёв уже расположились фирмы «Micos», «Buderus», «Doco» и «Hopi».