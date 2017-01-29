Новости «Росатом» предлагает Чехии реактор нового поколения

29-01-2017 16:00 | Катерина Айзпурвит

Российская компания «Росатом» предлагает для возведения нового блока АЭС реактор поколения III+. Об этом сообщил агентству ČTK заместитель гендиректора компании Кирилл Комаров. По его словам, «Росатом» - единственная компания в мире, которая уже построила и ввела в эксплуатацию подобный реактор в августе 2016 г. на Нововоронежской АЭС. Модель финансирования строительства «Росатом» предлагает сформировать чешскому правительству. Он также подчеркивает, что реактор типа VVER-1200 отвечает всем требованиям безопасности, принятым после аварии 2011 г. на Фукусиме. При этом строительство нового ядерного блока в ЧР тормозит именно вопрос финансирования, о чем сообщил на прошлой неделе министр промышленности Ян Младек. Помимо «Росатома», в получении заказа заинтересованы французская EDF, американо-японская Westinghouse Electric Company, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, а также совместный проект Arevа и Mitsubishi Atmea.

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В Судане чешского миссионера осудили на 20 лет тюремного заключения 29-01-2017 18:12 | Катерина Айзпурвит Как сообщил агентству ČTK МИД ЧР, суд Судана вынес приговор, согласно которому чешский гражданин Петр Яшек был признан виновным по всем пунктам обвинения, включая шпионаж. Чешское дипломатическое ведомство указывает, что приговор не имеет под собой никаких оснований. Для переговоров по делу в африканскую республику отправится замминистра иностранных дел ЧР. «В случае необходимости в Судан поедет непосредственно министр Любомир Заоралек, для которого освобождение Петра Яшека из суданской тюрьмы и возвращение в Чехию является приоритетным вопросом», – сообщила пресс-секретарь министерства Михаэла Лагронова. Яшек был задержан в Судане в 2015 г., где, как сообщает МИД ЧР, занимался миссионерской деятельностью по оказанию помощи местным христианам. Вместе с тремя африканцами ему, по данным Release International, было предъявлено обвинение в финансировании антиправительственных движений в Дарфуре и Южном Кордофане, хотя в действительности речь шла лишь о помощи одному частному лицу.

«Росатом» предлагает Чехии реактор нового поколения 29-01-2017 16:00 | Катерина Айзпурвит Российская компания «Росатом» предлагает для возведения нового блока АЭС реактор поколения III+. Об этом сообщил агентству ČTK заместитель гендиректора компании Кирилл Комаров. По его словам, «Росатом» - единственная компания в мире, которая уже построила и ввела в эксплуатацию подобный реактор в августе 2016 г. на Нововоронежской АЭС. Модель финансирования строительства «Росатом» предлагает сформировать чешскому правительству. Он также подчеркивает, что реактор типа VVER-1200 отвечает всем требованиям безопасности, принятым после аварии 2011 г. на Фукусиме. При этом строительство нового ядерного блока в ЧР тормозит именно вопрос финансирования, о чем сообщил на прошлой неделе министр промышленности Ян Младек. Помимо «Росатома», в получении заказа заинтересованы французская EDF, американо-японская Westinghouse Electric Company, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, а также совместный проект Arevа и Mitsubishi Atmea.

Премию кинокритиков получил «Семейный фильм» словенского режиссера Олмо Омерзу 29-01-2017 15:44 | Катерина Айзпурвит «Семейный фильм» (2015), созданный выпускником пражского FAMU Олмо Омерзу и продюсером Иржи Конечным, стал лауреатом Премии чешских кинокритиков. Также лента заняла первое место в категории «Лучший сценарий». В 2012 г. Омерзу уже получал Премию кинокритиков как «Открытие года». Фильм рассказывает о семейной паре, которая отправляется в путешествие на яхте по океану, оставив детей дома, чтобы те смогли понять, что такое жизнь без родительского надзора. Лодка родителей попадает в шторм, и любимую собаку отца смывает море. В это время сын попадает в больницу, где ему срочно требуется пересадка почки.

Министр финансов ЧР обжалует в Еврокомиссии чешский закон о конфликте интересов 29-01-2017 15:32 | Катерина Айзпурвит Одна из фирм холдинга Agrofert, принадлежащего министру финансов и вице-премьеру Андрею Бабишу, подает жалобу в Европейскую комиссию на закон ЧР о конфликте интересов. Как подчеркнул Андрей Бабиш в интервью телеканалу Prima, чешское государство нарушает европейское право, поскольку ограничивает права собственности. Закон о конфликте интересов, в частности, ограничивает компаниям, принадлежащим членам правительства, доступ к госзаказам и дотациям. Министр также заявил, что не будет требовать от Чешской Республики компенсации убытков. Заместитель председателя парламента от социал-демократов Войтех Филип назвал жалобу «тактическим шагом, призванным улучшить позиции Бабиша при рассмотрении закона в Конституционном суде». Депутат от оппозиционной ТОР-09 Мартин Плишек подчеркнул, что закон не запрещает владеть имуществом, а лишь ограничивает доступ к государственным средствам.

В Скалице провели реконструкцию битвы за Феодосию 1941 г. 29-01-2017 15:02 | Катерина Айзпурвит В Скалице-над-Свитавой, в регионе Бланеско, провели реконструкцию одного из эпизодов Второй мировой войны – битвы за Феодосию в январе 1941 г., ставшей частью десантной операции советских войск на Керченском полуострове. Как отмечают участники реконструкции и несколько сот зрителей, холодная погода, установившаяся на территории Чехии, «испытывала на прочность людей и технику». Для зрителей и участников действовала полевая кухня, где готовился борщ. Если в в летние месяцы используется самая разнообразная историческая военная техника, в реконструкции боя феодосийского десанта пришлось довольствоваться одним танком и стрелковым оружием «Зрители видели не только солдат, сражавшихся друг с другом, но и борьбу человека с природой», – указал в интервью изданию Právo председатель союза военной истории Renata Дан Урбанек. Зимой 1941-42 гг. высадка десанта Закавказского фронта при поддержке судов Черноморского флота и Азово-Черноморской флотилии проходила при низкой температуре и ледяном море.

Прогноз погоды на понедельник, 30 января 29-01-2017 12:13 | Катерина Айзпурвит В понедельник, 30 января, на всей территории страны сохранится холодная погода. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, в течение дня на северо-западе возможны осадки в виде снега. В отдельных районах Чехии может пройти ледяной дождь, возможно обледенение. Ночью температура воздуха опустится до минус шести — минус десяти °C, при прояснении и в безветренных районах, прежде всего, в Моравии — до -12 °C. Днем столбик термометра поднимется до -1 – +3 °C, в Моравии — около двух градусов мороза. Слабый южный и юго-западный ветер 2-5 м/с.

В Чехии обнаружен 12-й очаг птичьего гриппа 29-01-2017 11:52 | Катерина Айзпурвит Ветеринары подтвердили обнаружение очага птичьего гриппа в Остраве-Свинове. Как сообщает Государственная ветеринарная инспекция, 20 голов птицы на ферме подлежит уничтожению. Это 12-й очаг эпидемии в Чешской Республике и первый – в Моравско-Силезском крае, где, однако ранее был зарегистрированы случаи заболевания птиц в дикой природе. Также ветеринары подтвердили наличие вируса у еще одного дикого лебедя в Опаве и в Весели-над-Лужници.

Испанский фигурист Хавьер Фернандес победил на ЧЕ в Остраве; Михал Бржезина – 12-й 29-01-2017 11:44 | Катерина Айзпурвит На чемпионате Европыпо фигурному катанию в Остраве 25-летний испанец Хавьер Фернандес, набрав в сумме за две программы 294,84 балла, стал пятикратным чемпионом Европы в мужском одиночном катании. Серебро и бронзу получила российские фигуристы Максим Ковтун (266,80) и Михаил Коляда (250,18).Чешский спортсмен Михал Бржезина после произвольной программы переместился с 8-го на 12 место.

Моравско-Силезский край по-прежнему окутывает смог 29-01-2017 11:36 | Катерина Айзпурвит Ситуация с загрязнением атмосферы в Моравско-Силезском крае остается напряженной, концентрация пыли в атмосфере по-прежнему превышает максимально допустимые показатели, состсавляющие 50 мг/м3. Тревога в связи со смогом объявлена в районах городов Острава, Карвин и частично в регионе Фридецко-Мистецко.