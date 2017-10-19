Ронен Гинзбург останется главным тренером баскетбольной сборной Чехии

Тимур Кашапов
19-10-2017
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54-летний израильский тренер Ронен Гинзбург продолжит тренировать сборную Чехии до 2019 года, сообщает инсайдер Дэвид Пик. Новый контракт включает возможность дальнейшего продления до 2021 года. Вместе с тем, специалист покинет аналогичный пост в баскетбольном клубе «Нимбурк», который возглавит его ассистент Орен Амиель.

Ронен Гинзбург руководит сборной Чехии с 2013 года. За это время он сумел вывести команду на Евробаскет-2015 и Евробаскет-2017. На ЧЕ-2015 национальная команда показала лучший за последние двадцать лет результат, сумев выйти из группы и пробиться в четвертьфинал.

 
 
 
 
 
 
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