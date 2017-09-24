Роджер Федерер и Рафаэль Надал ненадолго стали напарниками на Laver Cup

Ольга Васинкевич
24-09-2017
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Непривычные моменты пережили теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надал. В субботу вечером они вышли на корт в пражской O2 Арене в рамках проходящих соревнований Laver Cup в качестве напарников, и победили в парной игре американскую пару Сэма Куэрри и Джека Сока 6:4, 1:6 и 10:5 в супер тай-брейке.

Европейская команда ведет над мировой сборной, спустя два дня состязаний, со счетом 9:3. В воскресенье, когда в каждом поединке можно будет завоевать три очка, ей будет необходимо для полного триумфа выиграть два сражения.

За Европу в заключительный день чемпионата будут сражаться чех Томаш Бердых с хорватом Мартином Чиличем. В парной игре за европейскую сборную выступят немец Александр Зверев, испанец Рафаэль Надал и швейцарец Роджер Федерер.

 
 
 
 
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