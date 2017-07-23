Роботов в производстве используeт почти четверть чешских фирм

Лорета Вашкова
23-07-2017
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Роботов для различных технологических процессов используeт в производстве почти четверть чешских небольших фирм, причем половина из них планирует в будущем снижение доли ручного труда и увеличение доли автоматики и роботизации процессов. 2/3 отечественных предприятий не прибегает к помощи роботов и не намерены в корне изменить стратегию своего производства в будущем. Наоборот, остальные компании в настоящее время собираются ввести применение промышленных роботов. Данные предоставлены на основе исследования, проведенного Чехословацким торговым банком (ČSOB) среди 500 маленьких и средних фирм Чехии.

 
 
 
 
 
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