Роботов для различных технологических процессов используeт в производстве почти четверть чешских небольших фирм, причем половина из них планирует в будущем снижение доли ручного труда и увеличение доли автоматики и роботизации процессов. 2/3 отечественных предприятий не прибегает к помощи роботов и не намерены в корне изменить стратегию своего производства в будущем. Наоборот, остальные компании в настоящее время собираются ввести применение промышленных роботов. Данные предоставлены на основе исследования, проведенного Чехословацким торговым банком (ČSOB) среди 500 маленьких и средних фирм Чехии.