Результат анализа сточных вод: Брно - город первитина

Антон Каймаков
26-03-2018
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По уровню содержания остатков наркотического вещества первитин в сточных водах чешский город Брно оказался на четвертом месте среди 60 европейских населенных пунктов, включенных в проект Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркотической зависимости. Первые три места занимают немецкие города Кемниц и Эрфурт, а также еще один чешский город Чешске-Будейовице.

О популярности метамфетамина в среде брненских наркоманов хорошо известно работникам общества «Протянутые руки» (Podané ruce). По данным, собранным сотрудниками общества, в Брно проживает около 1900 наркозависимых граждан. 80% из них употребляют именно первитин.

 
 
 
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