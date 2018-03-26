Результат анализа сточных вод: Брно - город первитина

По уровню содержания остатков наркотического вещества первитин в сточных водах чешский город Брно оказался на четвертом месте среди 60 европейских населенных пунктов, включенных в проект Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркотической зависимости. Первые три места занимают немецкие города Кемниц и Эрфурт, а также еще один чешский город Чешске-Будейовице.

О популярности метамфетамина в среде брненских наркоманов хорошо известно работникам общества «Протянутые руки» (Podané ruce). По данным, собранным сотрудниками общества, в Брно проживает около 1900 наркозависимых граждан. 80% из них употребляют именно первитин.