Режим экстренной ситуации из-за африканской чумы свиней

Антон Каймаков
29-07-2017
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В Злинском крае страны в понедельник будет объявлен режим "экстренной ситуации" из-за разрастания эпидемии африканской чумы свиней. Положение в регионе серьезно беспокоит Министерство сельского хозяйства, которое и потребовало ввести особый режим. Целью является полное уничтожение инфицированных кабанов, которые еще не начали мигрировать.

 
 
 
 
 
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