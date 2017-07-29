В Злинском крае страны в понедельник будет объявлен режим "экстренной ситуации" из-за разрастания эпидемии африканской чумы свиней. Положение в регионе серьезно беспокоит Министерство сельского хозяйства, которое и потребовало ввести особый режим. Целью является полное уничтожение инфицированных кабанов, которые еще не начали мигрировать.