В Злинском крае страны в понедельник будет объявлен режим "экстренной ситуации" из-за разрастания эпидемии африканской чумы свиней. Положение в регионе серьезно беспокоит Министерство сельского хозяйства, которое и потребовало ввести особый режим. Целью является полное уничтожение инфицированных кабанов, которые еще не начали мигрировать.
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