Ревизия системы инклюзивного образования

Система инклюзивного школьного образования, внедренная в Чехии предыдущим правительством, будет подвергнута финансовой ревизии. Об этом в день своего вступления в должность заявил новый глава ведомства образования Роберт Плага. По его мнению, ситуацию нельзя назвать хорошей. Министр надеется, что результаты проверки не повлияют на процесс увеличения зарплат учителей и непедагогического состава учебных заведений.

Премьер Андрей Бабиш, проводивший официальную церемонию введения министра в должность, раскритиковал дотации, выплачиваемые из бюджета частным школам. По мнению председателя правительства, в государственных учебных заведениях достаточно мест, чтобы разместить всех школьников.