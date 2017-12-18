Ревизия системы инклюзивного образования

Антон Каймаков
18-12-2017
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Система инклюзивного школьного образования, внедренная в Чехии предыдущим правительством, будет подвергнута финансовой ревизии. Об этом в день своего вступления в должность заявил новый глава ведомства образования Роберт Плага. По его мнению, ситуацию нельзя назвать хорошей. Министр надеется, что результаты проверки не повлияют на процесс увеличения зарплат учителей и непедагогического состава учебных заведений.

Премьер Андрей Бабиш, проводивший официальную церемонию введения министра в должность, раскритиковал дотации, выплачиваемые из бюджета частным школам. По мнению председателя правительства, в государственных учебных заведениях достаточно мест, чтобы разместить всех школьников.

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