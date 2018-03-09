Решение правительства: Приватизационные деньги пойдут на увеличение пенсий

Кабинет министров принял поправку, позволяющую также и в грядущем 2019 году для обеспечения роста пенсий воспользоваться средствами из специальных приватизационных фондов. Для перевода дивидендов из Фонда приватизации в государственный бюджет, согласно действующему законодательству, возможен только в том случае, если пенсионный счет окажется в дефиците. В 2018 году, как ожидают специалисты, пенсионный счет впервые должен оказаться в профиците, что исключает дополнительную подпитку.

Именно для того, чтобы пенсионеры не лишились прибавки, кабинет министров принял упомянутую поправку. Заявленный план еще должны обсудить и поддержать, как депутаты, так и президент.