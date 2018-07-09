Ремонт дорожного покрытия вызвал в Праге транспортный коллапс

Катерина Айзпурвит
09-07-2018
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В связи с сезонными работами в понедельник, 9 июля, многие улицы Праги оказались перекрыты, что привело к многочисленным транспортным пробкам. Так, водители вынуждены почти час простаивать на основной магистрали столицы, в районе Главного вокзала. Оказались закрытыми две из четырех полос движения на мосту им. Ирасека.

Смена асфальтового покрытия и нанесение новой дорожной разметки приводит к перекрытию части улицы, когда автомобили вынуждены пережидать встречный поток перед временными светофорами. Многие плановые ремонтные работы продлятся до конца августа.

 
 
 
 
 
 
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