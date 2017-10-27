Ректоры отказываются от участия в торжествах, проводимых в Пражском Граде

И в нынешнем году, как и в 2014 или 2016 гг., ректоры высших учебных заведений Чехии не примут участия в торжествах по случаю государственного праздника – Дня возникновения независимой Чехословакии, отмечаемого 28 октября.

Отказ от участия продиктован критическим отношением к тому,что глава ЧР Милош Земан в минувшие годы не пригласил на данную церемонию двух ректоров университетов им. Масарика и Южно-Чешского, а именно Mикулаша Бека и Либора Грубхоффера. Поэтому и в этом году ректоры ограничатся лишь совместным возложением цветов к памятнику Т.Г. Масарика на Градчанской площади.

Палата ректоров вузов ранее сообщила в пресс-релизе, что приглашение на официальные торжества по случаю 28 октября ее членами воспринималось в качестве символического жеста признания их роли в жизни общества, поэтому исключение некоторых ректоров из числа приглашенных лиц расценивается ими как неуместное.

В нынешнем году в Пражский Град были приглашены все ректоры, помимо Mикулаша Бека. Либор Грубхоффер уже не является ректором Южно-Чешского университета.