Ректоры чешских вузов объявили о проведении недели протестов

Как сообщил ректор университета им. Масарика Микулаш Бек, ректорская конференция приняла решение провести со 2 по 6 октября неделю протестов против ситуации, сложившейся в чешском образовании.

Руководители высших учебных заведений страны не согласны с проектом бюджета на следующий год, где предусмотрено повышение финансирования вузов на 700 млн крон (27 млн евро). Если правительство не примет требование о повышении зарплат педагогического состава на 15% и повышение бюджета на 4,5 млрд крон (173 млн евро), вузовские работники могут присоединиться к забастовке школьных профсоюзов.