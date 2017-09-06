Ректоры чешских вузов объявили о проведении недели протестов

Катерина Айзпурвит
06-09-2017
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Как сообщил ректор университета им. Масарика Микулаш Бек, ректорская конференция приняла решение провести со 2 по 6 октября неделю протестов против ситуации, сложившейся в чешском образовании.

Руководители высших учебных заведений страны не согласны с проектом бюджета на следующий год, где предусмотрено повышение финансирования вузов на 700 млн крон (27 млн евро). Если правительство не примет требование о повышении зарплат педагогического состава на 15% и повышение бюджета на 4,5 млрд крон (173 млн евро), вузовские работники могут присоединиться к забастовке школьных профсоюзов.

 
 
 
 
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