Рекордные доходы от турбизнеса за 2016 г.

Эва Туречкова
04-04-2018
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По данным Чешского статистического управления, обнародованным в среду, доходы от туризма в Чехии за 2016 год выросли на девять процентов и составили 272 млрд крон (10,8 млрд евро), то есть 3% ВВП. Это - рекордные показатели.

На долю иностранных туристов пришлось 58 % от прибыли (157 млрд крон). Страну за указанный период времени посетили 32,5 миллиона зарубежных туристов. В сфере туризма работали 231 тысяча человек.

 
 
 
 
 
 
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