Рекордные доходы от турбизнеса за 2016 г.

По данным Чешского статистического управления, обнародованным в среду, доходы от туризма в Чехии за 2016 год выросли на девять процентов и составили 272 млрд крон (10,8 млрд евро), то есть 3% ВВП. Это - рекордные показатели.

На долю иностранных туристов пришлось 58 % от прибыли (157 млрд крон). Страну за указанный период времени посетили 32,5 миллиона зарубежных туристов. В сфере туризма работали 231 тысяча человек.