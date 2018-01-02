Рекордная сумма дорожной пошлины

2017 год стал рекордным для Чехии по объемам собранных дорожных пошлин. За использование чешских транзитных автомагистралей и дорог первой категории грузоперевозчики заплатили 10,4 миллиарда крон (406,3 миллиона евро). Это на 5,2% больше, чем годом раньше. Статистику опубликовала компания Kapsch, эксплуатирующая систему сбора дорожных пошлин в Чехии.

Всего за 11 лет существования электронной системы сбора взносов за использование транзитных автомагистралей грузовым транспортом в чешский бюджет поступило почти 88 миллиардов крон (3,4 миллиарда евро).